На пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбурге более 100 килограмм нелегально перевозимой красной икры были изъяты у перевозчика, прибывшего из Белгородской области.
Сотрудники Россельхознадзора и Погрануправления ФСБ выявили многочисленные нарушения, включая отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество продукта.
Как сообщает 56orb.ru, перевозчику был выписан штраф, и более 100 кг ценной продукции были конфискованы. Это не первый случай изъятия нелегальной икры в регионе, по данным за 2020 год, изъято было почти 2,5 тонны этого деликатеса, что также привело к уничтожению товара.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.