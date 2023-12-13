Не в рот, а в топку: в Оренбуржье уничтожили больше ста килограмм красной икры

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбурге более 100 килограмм нелегально перевозимой красной икры были изъяты у перевозчика, прибывшего из Белгородской области.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Сотрудники Россельхознадзора и Погрануправления ФСБ выявили многочисленные нарушения, включая отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество продукта.

Как сообщает 56orb.ru, перевозчику был выписан штраф, и более 100 кг ценной продукции были конфискованы. Это не первый случай изъятия нелегальной икры в регионе, по данным за 2020 год, изъято было почти 2,5 тонны этого деликатеса, что также привело к уничтожению товара.