Пассажирский автобус из Костромской области, который вез местных учителей в Москву на торжественное мероприятие по закрытию Года педагога и наставника, попал в смертельное ДТП.
Трагедия произошла 13 декабря во Владимирской области, сообщает Readovka.
На данный момент известно, что водитель пассажирского автобуса сбился с траектории движения и врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
Столкновение было такой силы, что 28 педагогов получили травмы разной степени тяжести.
Шестеро учителей смогли самостоятельно добрались до травмпункта в подмосковный Сергиев Посад. А 22 человека госпитализированы в Александров.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.