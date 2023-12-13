Во Владимирской области автобус с учителями попал в смертельное ДТП

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский автобус из Костромской области, который вез местных учителей в Москву на торжественное мероприятие по закрытию Года педагога и наставника, попал в смертельное ДТП.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Трагедия произошла 13 декабря во Владимирской области, сообщает Readovka.

На данный момент известно, что водитель пассажирского автобуса сбился с траектории движения и врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Столкновение было такой силы, что 28 педагогов получили травмы разной степени тяжести.

Шестеро учителей смогли самостоятельно добрались до травмпункта в подмосковный Сергиев Посад. А 22 человека госпитализированы в Александров.

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