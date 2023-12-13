В Краснояружском районе Белгородской области произошёл подрыв на мине автомобиля, в котором находились мирные жители. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области уточнил, что ЧП произошло в районе хутора Высокий, в результате ранены три мирных жителя.
"Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.
Сейчас двое пострадавших находятся в городской больнице №2 города Белгорода, ещё одного, получившего сотрясение мозга, отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу, добавил Гладков.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.