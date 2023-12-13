Три человека пострадали при подрыве на мине машины с мирными жителями под Белгородом

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснояружском районе Белгородской области произошёл подрыв на мине автомобиля, в котором находились мирные жители. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Глава области уточнил, что ЧП произошло в районе хутора Высокий, в результате ранены три мирных жителя.

"Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Сейчас двое пострадавших находятся в городской больнице №2 города Белгорода, ещё одного, получившего сотрясение мозга, отвезли в Краснояружскую центральную районную больницу, добавил Гладков.