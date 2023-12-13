Под Оренбургом пожарные локализовали крупный пожар на двух фермерских складах

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Площадь возгорания увеличилась с 3,6 тыс. до 7,2 тыс. квадратных метров, как сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: "Forest fire" by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0.

Пожарные смогли ограничить масштабы пожара в Оренбургской области, где горят два хранилища на территории фермерского хозяйства в посёлке Красноярском.

"Спасатели МЧС России успешно ограничили пожар на площади 7200 квадратных метров в Оренбургской области. Горят два хранилища на территории фермерского хозяйства в посёлке Красноярском", — говорится в официальном сообщении.

Ранее в МЧС доложили о том, что горит одно хранилище площадью 3,6 тысяч квадратных метров, сообщает 56orb.ru.

Тушение огня проводится 42 профессионалами, к привлечению задействовано 19 единиц техники.

По предварительной информации от МЧС, при ликвидации пожаров 11 декабря в Оренбургской области погибли два человека. Так, тело мужчины 1971 года рождения обнаружено во время тушения жилища и хозпостройки в селе Рудное Тюльганского района.

Также было обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения при тушении пожара в доме на станции Заглядино Алексеевского района.