Площадь возгорания увеличилась с 3,6 тыс. до 7,2 тыс. квадратных метров, как сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожарные смогли ограничить масштабы пожара в Оренбургской области, где горят два хранилища на территории фермерского хозяйства в посёлке Красноярском.
"Спасатели МЧС России успешно ограничили пожар на площади 7200 квадратных метров в Оренбургской области. Горят два хранилища на территории фермерского хозяйства в посёлке Красноярском", — говорится в официальном сообщении.
Ранее в МЧС доложили о том, что горит одно хранилище площадью 3,6 тысяч квадратных метров, сообщает 56orb.ru.
Тушение огня проводится 42 профессионалами, к привлечению задействовано 19 единиц техники.
По предварительной информации от МЧС, при ликвидации пожаров 11 декабря в Оренбургской области погибли два человека. Так, тело мужчины 1971 года рождения обнаружено во время тушения жилища и хозпостройки в селе Рудное Тюльганского района.
Также было обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения при тушении пожара в доме на станции Заглядино Алексеевского района.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.