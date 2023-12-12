Пьяный турист в Сочи напал на женщину и жестоко избил её

В городе Сочи таксист предотвратил нападение туриста на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошел в Адлеровском районе. Свидетели рассказывают, что 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на россиянку, избивая ее и применяя удары ногами.
На помощь женщине пришел водитель проезжавшей мимо машины. Таксист воспользовался перцовым баллончиком, обсыпав нападающего в лицо. В результате этого турист скрылся с места происшествия, нападая при этом на двух других прохожих. Интересно, что второй человек, находившийся с нападавшим, не пытался остановить его буйство.
Очевидцы, желавшие вызвать полицию, утверждают, что правоохранительные органы так и не прибыли на место происшествия.
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