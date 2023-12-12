New York Post: американка открыла дома шкаф и увидела в нём серийную грабительницу

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Американка Бриттни Хайнцман обнаружила в своём собственном доме грабительницу, которая пряталась в шкафу.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Russiannn6876 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации New York Post, Хайнцман, как обычно, пришла домой. Её удивило, что дверь квартиры была не запертой, однако женщина подумала, что это она сама перед выходом забыла её запереть. Американка занялась своими обычными делами, в какой-то момент открыла шкаф и обнаружила прячущуюся там грабительницу.

"Она просто смотрела на меня, как олень в свете фар, а я начала кричать", — рассказала Бриттни.

Обнаруженная грабительница выбежала из квартиры, а Хайнцман позвонила в полицию и побежала за правонарушительницей, пытаясь снять её на камеру телефона.

Позже хозяйка квартиры вернулась домой и обнаружила, что воришка украла несколько её брендовых вещей, включая сумочки Dior, документы и кредитку.

Грабительницу арестовали, однако в содеянном она пока так и не призналась.