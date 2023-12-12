Главврач больницы в Тюменской области сломал посетителю челюсть

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Главврач больницы в Тюменской области сломал челюсть назойливому посетителю. В запутанной истории разбиралось региональное издание 72.ru.

Фото: 72.ru

Инциденту в больнице № 12 в Заводоуковске предшествовал трагический клинический случай — пациентка при родах потеряла ребёнка. Её родственники решили: причина — врачебная ошибка. И пошли разбираться к руководству медучреждения.

В состав делегации вошли муж женщины Александр и его друг Вячеслав. 29 сентября они зашли в кабинет главврача Николая Сипачёва. Супруг несчастной сразу взял быка за рога — хлопнул ладонями по столу и возопил: "Почему жену не выписывают?!"

Изумлённый таким напором эскулап вскочил и отпихнул чрезмерно экспрессивного гостя. Приятель попытался их успокоить и — жестоко поплатился.

"Я встал между ними и развёл руками, говорю: "Мужики, не моросите". В этот момент главврач нанёс мне удар в челюсть, она сломалась", — рассказывает он.

Приехала полиция. Пострадавшему сразу показалось странным, что дознаватель провёл в кабинете врача три часа. Всё ясно, решил Вячеслав: за это время врач-буян привлёк правоохранительные органы на свою сторону.

И действительно, в возбуждении дела по заявлению жертвы главврача было отказано — мол, тот оборонялся.

Из показаний эскулапа следует, что посетители были изначально настроены агрессивно. "Я вас убью", — кричал муж пациентки, а его друг подкреплял эти угрозы кулаками.

Наглая ложь, кипятится Вячеслав, насколько это возможно со сломанной челюстью. Пальцем не тронули доктора и не угрожали ему!

"Материал проверки проведен ненадлежащим образом. Не изучены все обстоятельства, которые бы влияли на возбуждение уголовного дела", — прокомментировала адвокат потерпевшего Татьяна Иванова.

Она также указывает на одну весьма важную с её точки зрения деталь: Николай Сипачёв — чемпион Тюменской области по рукопашному бою.