Пенсионерке из Воронежа пришлось отвечать в суде за то, что она, найдя чужой кошелёк, не вернула его владельцу.
Как рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города, жительница Воронежа, находясь в одном из ресторанов города, обнаружила забытый кем-то кошелёк.
В кошельке нашлась немалая для 63-летней женщины сумма — 280 тысяч рублей, которые она оставила себе.
Правда вскрылась, пенсионерке пришлось отвечать за свой поступок в суде. Суд назначил женщине условный срок лишения свободы длительностью 8 месяцев, дав ей один год испытательного срока. Судья учёл, что несудимая ранее пенсионерка имеет несколько хронических заболеваний.
Кроме того, владелец кошелька не хотел, чтобы женщину наказывали строго.
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