Пенсионерке из Воронежа дали условный срок после того, как она нашла кошелёк и оставила себе деньги

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерке из Воронежа пришлось отвечать в суде за то, что она, найдя чужой кошелёк, не вернула его владельцу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города, жительница Воронежа, находясь в одном из ресторанов города, обнаружила забытый кем-то кошелёк.

В кошельке нашлась немалая для 63-летней женщины сумма — 280 тысяч рублей, которые она оставила себе.

Правда вскрылась, пенсионерке пришлось отвечать за свой поступок в суде. Суд назначил женщине условный срок лишения свободы длительностью 8 месяцев, дав ей один год испытательного срока. Судья учёл, что несудимая ранее пенсионерка имеет несколько хронических заболеваний.

Кроме того, владелец кошелька не хотел, чтобы женщину наказывали строго.