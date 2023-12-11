Вооружённые военные раздали повестки мигрантам в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооружённые военные в масках провели рейд по ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге для того, чтобы раздать повестки в военкомат находившимся там мигрантам. Об этом сообщил журналист URA.RU.

Фото: mil.ru

"Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет", — рассказал корреспондент.

Журналист добавил, что задержанных мигрантов собрали вместе на парковке у торгового центра.

В пресс-группе УМВД и СК по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию.

Ранее в пресс-службе Военного следственного управления СК России по ЦВО рассказали, что в Екатеринбурге с начала ноября проводятся рейды по выявлению уклоняющихся от военной службы мигрантов. В результате проводимых мероприятий на воинский учёт поставили свыше 30 бывших иностранцев, ставших гражданами РФ.