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За мем, отправленный в школьный чат, ученик в Санкт-Петербурге расплатился травмой позвоночника

1:52
Происшествия

Школьник в Санкт-Петербурге получил серьёзную травму после неудачного эпизода. Ученик седьмого класса решил поднять настроение своим товарищам и отправил в школьный чат мем, но история взяла непредвиденный оборот. Оказалось, что классному руководителю эта шутка не понравилась, и в результате мальчику досталась порция серьёзной критики прямо перед всем классом.

За мем, отправленный в школьный чат, ученик в Санкт-Петербурге расплатился травмой позвоночника
Фото: Shutterstock

После этого юноша покинул урок и отправился к турникам, чтобы сконцентрироваться и освободить ум от подавленности. Педагог осталась невозмутимой и продолжила занятие, уверенная в том, что ребёнок справится самостоятельно.

Мама мальчика узнала о случившемся от завуча, которая позвонила ей и сообщила, что сотрудники учебного заведения не могут найти её сына. Мать была сильно удивлена. Она немедленно позвонила ребёнку, который находился в состоянии нервного срыва. Мальчик был в ярости и плакал, считая себя причиной напряжённой обстановки. Мать успокоила его и попросила вернуться в школу, обещая приехать в ближайшее время. Однако путь до заведения занял около 45 минут, передаёт "Фонтанка".

По возвращении в школу мальчика отправили в медпункт, но никакой помощи ему там не оказали. Затем подростка вызвали перед классом и предложили извиниться перед всеми. Это лишь усугубило его ситуацию, и его отвезли во Вторую детскую больницу святой Марии Магдалины. У него диагностировали травмы позвоночника, грудины, таза.

6 декабря мальчика выписали из больницы. Его ожидает продолжительный период реабилитации, в течение которого ему запрещено сидеть шесть месяцев. Теперь школьник будет на домашнем обучении.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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