В глаза не бросалось: охранница в брянской школе рассказала, что школьница прошла с ружьём незаметно

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Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза

0:59
Происшествия

Охранница гимназии № 5 в Брянске Галина Черткова категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии. Telegram-канал Shot опубликовал видеоролик, в котором 51-летняя женщина объясняет причину прохождения 8-классницей мимо неё с оружием.

Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Фото: Pravda.Ru

"То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось… Тем более, как говорят, она несла его в тубусе… То есть это скрытый пронос", — сказала она.

Черткова вспомнила, что в день трагедии всё проходило по обычной схеме, а стрелявшая школьница пришла вместе со своей сестрой-близнецом. Отсутствие рамки металлодетектора женщина объяснила тем, что за день до инцидента в школе готовились к празднику.

"Я всегда выполняю все поручения, как указано в инструкциях. В тот утренний день девочки подошли в обычной одежде", — поделилась охранница.

Черткова работает в этой школе уже шесть лет.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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