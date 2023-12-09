Главу Росприроднадзора Якутии арестовали за превышение служебных полномочий

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Андрей Жолудев, глава Росприроднадзора в Якутии, был арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник будет находиться под арестом до 7 февраля 2024 года. Информацию об этом распространила пресс-служба судов республики.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По данным следствия, с одобрения Жолудева горнодобывающая компания занималась незаконной добычей шлихового золота. Убыток, который был нанесён, оценивается в размере около 134 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе добычи золота пришёл в негодность участок леса площадью свыше 1,7 гектара, причинив таким образом ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1,5 миллионов рублей. Арест Жолудева произошел на месте его работы.

В данным момент правоохранители выясняют, не связан ли Жолудев с другой противоправной деятельностью.