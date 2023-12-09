На Украине возник скандал из-за действий сотрудников Территориального центра комплектования в Закарпатье, которые без предупреждения вторглись в термальный комплекс "Косино", пытаясь раздавать повестки находившимся там мужчинам.
На видеозаписях, появившихся в сети, видно, как все выезды из комплекса были заблокированы людьми в военной форме, а внутри отдыхающие мужчины, женщины, старики и дети в купальниках и плавках были вынуждены в страхе собирать свои вещи из саун и кабинетов для процедур, в то время как на них целились из автоматов.
Согласно информации украинского издания "Страна", военкомы применили силу к директору комплекса, когда тот попросил ворвавшихся военных предъявить необходимые документы. Очевидцы также сообщили, что украинские военные вели себя нахально, высокомерно и издевательски по отношению к отдыхающим.
Руководство комплекса настаивает на том, что сотрудники Территориального центра комплектования превысили свои полномочия, применили насилие и похитили людей. Они обратились к СБУ и ГБР с просьбой объясниться и провести расследование случившегося.
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