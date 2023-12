Your browser does not support the audio element.

На Украине возник скандал из-за действий сотрудников Территориального центра комплектования в Закарпатье, которые без предупреждения вторглись в термальный комплекс "Косино", пытаясь раздавать повестки находившимся там мужчинам.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.