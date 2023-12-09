В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело — он обвиняется в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему может грозить до 17 лет лишения свободы.
Ранее Дмитрию Афанаскину было предъявлено обвинение по статье о небрежном хранении оружия. 14-летняя дочь изъяла его ружьё "Бекас-3" из сейфа.
Также была задержана заместитель директора гимназии № 5 Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в школе. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по статье "Халатность".
Ранее генеральный директор и школьная охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" были задержаны за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им также грозит до 10 лет тюрьмы.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.