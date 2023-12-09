Отцу стрелявшей в брянской школе 14-летней девочки грозит до 17 лет лишения свободы

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело — он обвиняется в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему может грозить до 17 лет лишения свободы.

Фото: Pravda.Ru

Ранее Дмитрию Афанаскину было предъявлено обвинение по статье о небрежном хранении оружия. 14-летняя дочь изъяла его ружьё "Бекас-3" из сейфа.

Также была задержана заместитель директора гимназии № 5 Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в школе. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по статье "Халатность".

Ранее генеральный директор и школьная охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" были задержаны за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им также грозит до 10 лет тюрьмы.