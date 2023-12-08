Уборщицу задержат за нападение ведром на школьника

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве сотрудницу школы, занимающуюся уборкой, обвинили в избиении ученика с использованием ведра, как сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: openverse by go_greener_oz is is licensed under CC BY 2.0.

По данным канала, группа школьников издевались над уборщицей в течение нескольких месяцев: ученики шестого класса проникали в подсобное помещение, раскидывали мусор и инвентарь, дразнили женщину. На замечания они не реагировали.

В ходе одного из таких инцидентов женщина бросила в сторону подростков пластиковое ведро, после чего они разбежались. Впоследствии один из учеников этого класса пожаловался своей матери на факт избиения. В медицинском учреждении несовершеннолетнему был поставлен диагноз ушиба мягких тканей головы.

Уборщица не отрицает предъявленных обвинений, как сообщает Mash. За совершение избиения ей грозит административная ответственность и возможное лишение свободы на срок до 15 суток.