Уборщицу задержат за нападение ведром на школьника

В Москве сотрудницу школы, занимающуюся уборкой, обвинили в избиении ученика с использованием ведра, как сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, группа школьников издевались над уборщицей в течение нескольких месяцев: ученики шестого класса проникали в подсобное помещение, раскидывали мусор и инвентарь, дразнили женщину. На замечания они не реагировали.
В ходе одного из таких инцидентов женщина бросила в сторону подростков пластиковое ведро, после чего они разбежались. Впоследствии один из учеников этого класса пожаловался своей матери на факт избиения. В медицинском учреждении несовершеннолетнему был поставлен диагноз ушиба мягких тканей головы.
Уборщица не отрицает предъявленных обвинений, как сообщает Mash. За совершение избиения ей грозит административная ответственность и возможное лишение свободы на срок до 15 суток.
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