Участковый подал заявление следователям о трех неучтенных трупах

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Участковый Шалинского района Свердловской области Юрий Золотко передал в Следственный комитет информацию о трех скрытых и незарегистрированных трупах на территории своего участка. В своем сообщении мужчина отметил, что его руководство не только утаивало множество данных о преступлениях, но также совершало иные нарушения. Из-за своего принципиального стояния Юрий столкнулся с трудностями в ходе своей служебной деятельности.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В заявлении Юрия Золотко говорится, что в Шалинском отделе сложилась собственная иерархия, где участковые находились на самом низком уровне. Для преодоления возникших трудностей в работе Юрий принял решение обращаться с жалобами в региональное Главное управление МВД, сославшись на законы. Это привело не только к изменениям в системе, но и к напряженным отношениям с руководством, сообщает tagilcity.ru.

Тем не менее, руководство было недовольно поступками Юрия и предпринимало попытки увольнения. Впоследствии мужчине удалось восстановиться через судебные процессы. Тем не менее, его начальство скрыло три трупа на его участке, что он обнаружил, после чего подал соответствующую жалобу.

В настоящее время проводится проверка на предмет уголовного преступления в отношении найденных трупов и других фактов деятельности отдела. Пока что в областной прокуратуре воздерживаются от комментариев по поводу обнаруженных безымянных тел и других нарушений.