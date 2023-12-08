В Москве задержали мужчину, который оставил шприц с мефедроном в каршеринге

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в том, что он мог оставить шприц с мефедроном в автомобиле каршеринга, в котором случайно укололась 10-летняя девочка летом.

Фото: Прокуратура Москвы

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», подсудимый, дважды был судим за незаконный оборот наркотиков, может столкнуться с уголовной ответственностью.

Эксперты отмечают неоднозначность ситуации, поскольку прямой вины подозреваемого в отравлении нет, но он может быть привлечен по статье о незаконном обороте наркотиков, что влечет лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Погашение предыдущих судимостей может повлиять на характер вынесенного судом приговора.