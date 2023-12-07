Школьница выпала из окна класса в Краснодаре

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция Краснодара выясняет причины падения девочки с высоты второго этажа.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации городского Управления МВД, инцидент произошёл в одной из школ на проспекте Чекистов. 12-летняя ученица пострадала, выпав из окна учебного класса.

"В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для обследования и оказания ей необходимой помощи", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что одноклассники пострадавшего ребёнка не имеют отношения к случившемуся.