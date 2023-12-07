Полиция Краснодара выясняет причины падения девочки с высоты второго этажа.
По информации городского Управления МВД, инцидент произошёл в одной из школ на проспекте Чекистов. 12-летняя ученица пострадала, выпав из окна учебного класса.
"В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для обследования и оказания ей необходимой помощи", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что одноклассники пострадавшего ребёнка не имеют отношения к случившемуся.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.