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В Волгограде задержали четверых граждан за попытку госизмены

1:08
Происшествия

Четверо жителей Волгограда попались на попытке поддержать режим Киева. Двое из них выразили желание вступить в ряды ВСУ, другие рассчитывали оказать финансовую поддержку украинским солдатам.

В Волгограде задержали четверых граждан за попытку госизмены
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из задержанных установил контакт с украинскими военными, выражая готовность к активному участию в боевых действиях. Второй был вынужден ответить за неосторожные разговоры с подругой из Украины, где заявил о своем намерении присоединиться к ВСУ.

Также ФСБ задержала двух жительниц Волгограда, одна из которых взаимодействовала с мошенником, выдававшим себя за президента Украины в социальных сетях. Она призналась в своей поддержке ВСУ и осуществила финансовые переводы на его счет. Вторая пыталась поддержать украинский благотворительный фонд, но не достигла успеха, сообщают novostivolgograda.ru.

Все четверо получили предупреждение, так как не осуществили задуманное. В случае повторных попыток помощи ВСУ или присоединения к ним, им грозит уголовная ответственность.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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