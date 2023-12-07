Четверо жителей Волгограда попались на попытке поддержать режим Киева. Двое из них выразили желание вступить в ряды ВСУ, другие рассчитывали оказать финансовую поддержку украинским солдатам.
Один из задержанных установил контакт с украинскими военными, выражая готовность к активному участию в боевых действиях. Второй был вынужден ответить за неосторожные разговоры с подругой из Украины, где заявил о своем намерении присоединиться к ВСУ.
Также ФСБ задержала двух жительниц Волгограда, одна из которых взаимодействовала с мошенником, выдававшим себя за президента Украины в социальных сетях. Она призналась в своей поддержке ВСУ и осуществила финансовые переводы на его счет. Вторая пыталась поддержать украинский благотворительный фонд, но не достигла успеха, сообщают novostivolgograda.ru.
Все четверо получили предупреждение, так как не осуществили задуманное. В случае повторных попыток помощи ВСУ или присоединения к ним, им грозит уголовная ответственность.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.