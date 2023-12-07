Жители Омска вынуждены мерзнуть из-за поломки на ТЭЦ

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска столкнулись с проблемами в отоплении, начиная с 3 декабря, когда произошла первая поломка котлов на ТЭЦ-5. В течение пяти дней работники ТГК-11 не смогли устранить неполадки, и на данный момент три из девяти объектов отключены. Аномальные холода только усугубили ситуацию.

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В результате расследования gorod55.ru выяснилось, что город получил паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября, но актуальных данных о готовности в ГИС ЖКХ не было представлено. Первая поломка произошла через две с половиной недели после получения городом паспорта. Сотрудники администрации утверждают, что все замечания были вовремя устранены.

Важно отметить, что с 3 по 5 декабря погода была теплой, но с наступлением холодов температура снизилась до -30 градусов. Теплоисточник должен был выдавать 107 градусов тепла, но текущее значение составляет 75 градусов. Мэр города предложил помощь, но генеральный директор ТГК-11 утверждает, что они справятся самостоятельно.

Ростехнадзор и прокуратура региона проводят проверку в ТГК-11. Эксперты подчеркивают, что паспорт готовности — лишь бумага, и выражают опасения относительно технического состояния системы в условиях экстремальных температур.