В детском саду воспитательница отправила детей чистить унитазы

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В тюменском детском саду воспитатель поручила детям мыть унитазы в связи с неудовлетворительным поведением детей.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Детям были выданы ершики, перчатки и детское мыло, после чего их отправили заменить постельное белье.

По словам воспитателя, дети восприняли это как игру и занялись этим не более 5 минут.

Одной из мам воспитатель рассказала, что дети "побулькались в унитазе и пошли гулять". Также по ее словам, дети имели право отказаться от выполнения задания, и за это их никто не наказывал.