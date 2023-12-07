В детском саду воспитательница отправила детей чистить унитазы

В тюменском детском саду воспитатель поручила детям мыть унитазы в связи с неудовлетворительным поведением детей.
Детям были выданы ершики, перчатки и детское мыло, после чего их отправили заменить постельное белье.
По словам воспитателя, дети восприняли это как игру и занялись этим не более 5 минут.
Одной из мам воспитатель рассказала, что дети "побулькались в унитазе и пошли гулять". Также по ее словам, дети имели право отказаться от выполнения задания, и за это их никто не наказывал.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.