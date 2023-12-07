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Психотерапевт Генварская: у девочки, открывшей стрельбу в Брянске, могли быть проблемы в семье

2:53
Происшествия

Утром 7 декабря стало известно, что восьмиклассница открыла стрельбу по одноклассникам в школе №5 в Брянске. Психотерапевт Диана Генварская в беседе с Pravda.Ru прокомментировала произошедшее, рассказала о причинах происшествия и дала рекомендации о недопущении таких ситуаций в будущем.

Психотерапевт Генварская: у девочки, открывшей стрельбу в Брянске, могли быть проблемы в семье
Фото: Pravda.Ru

Она отметила, что буллинг мог спровоцировать негативное поведение и агрессию у подростка. Девочке пришлось защищать саму себя таким образом. Поведение школьницы показало, что у неё не было близких отношений с родителями, отсутствовали друзья и человек, к которому она могла обратиться за поддержкой и помощью.

Психотерапевт отметила, что буллинг часто бывает в обществе, особенно мужском. В этом смысл раздельного обучения мальчиков и девочек. В женской среде тоже есть буллинг, но он в другой степени — в той, в которой женская психика, в принципе, готова выдержать, отметила специалист.

Генварская подчеркнула важность работы психологов в образовательных учреждениях. Они должны постоянно разговаривать, иметь возможность обратной связи и понимания среды и процессов, которые происходят, выяснять, кто может быть буллером. Это должна быть отдельная контролирующая история, ответственность за которую лежит на психологах, подчеркнула эксперт.

Генварская также высказалась относительно влияния видеоигр, сериалов, фильмов, которые могут негативно воздействовать на психику ребёнка. Специалист считает, что они создают напряжённый фон. Контент, который потребляют дети, часто подсказывает некие шаблоны поведения. Поэтому важна цензура.

Психотерапевт полагает, что в учебном заведении, где случилось происшествие, создалась ситуация, которую наверняка видели учителя, однако ничего не предприняли для защиты и поддержки девочки.

"И у девочки проблемы в семье очень серьёзные, потому что у неё нет ни близких контактов, где она могла бы пожаловаться и найти защиту. Это главное, что должна иметь женщина, девочка маленькая — это защита. Это должно идти и от семьи, и от школы", — поделилась специалист.

Психотерапевт подчеркнула, что общество создало конфликтную ситуацию, то есть не повлияло на то, что в нём не было гармонии и баланса изначально. Это ответственность на администрации и на персонале, на учителях, отметила специалист.

Генварская считает, что такие ситуации не складываются случайно. К ним приводит агрессивный внутренний настрой, над которым важно усердно работать. В заключении специалист подчеркнула, что ответственность за безопасность и атмосферу в заведении лежит на администрации заведения.

Видео с места стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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