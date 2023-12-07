Соседка девочки, открывшей стрельбу в брянской школе, рассказала, что в гимназии была травля

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 7 декабря стало известно, что ученица восьмого класса открыла стрельбу по одноклассникам в школе №5 в Брянске. В результате происшествия двое школьников, одним из которых была сама стрелок, погибли, а пятеро детей получили ранения. Корреспонденты Pravda.Ru побеседовали с соседкой школьницы Ольгой о произошедшем.

Фото: Pravda.Ru

Она сообщила, что семья была неплохая. В ней была ещё одна девочка-двойняшка. Соседи знали семью больше десяти лет и состояли с ей членами в хороших отношениях.

По словам соседки, была травля на девочку в школе.

"Есть версия, что, якобы, из-за мальчика, что одна девочка. Это я не знаю. Мы сами не ожидали", — рассказала соседка.

Она сообщила, что восьмиклассница был скромной девочкой. Ольга рассказала, что её двое детей учатся в гимназии, где случилось происшествие. Учебное заведение считается хорошим.

"И всегда у нас и охрана хорошо работала. Посторонним туда не зайти. Просто свои", — поделилась Ольга.

По её словам, родителей дальше ворот заведения не пропускали. Войти на территории школы можно было только детям.

По данным СМИ, у отца школьницы был день рождения накануне, однако никакого шума от празднования соседка не слышала. Ольга выразила сожаление о случившемся и подчеркнула, что семья была благополучная и очень хорошая.