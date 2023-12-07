Военный корреспондент Александр Коц высказался об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По его мнению, нет причин скорбеть из-за этого.
Сам военкор уверен, что убийство было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью.
"У меня нет причин скорбеть по Киве, но и уподобляться незалежным "Обозревателям" и "УНИАНам" я не хочу. Пусть они на каждую нашу утрату бегают с цитатами: "А что он говорил про Крым! А что он говорил про СВО!", — заметил Коц.
При этом он обратил внимание, что самым главным в этой истории является то, что убийство было совершенно на территории России, и оно было с политическим подтекстом. Коц уверен, что необходимо распутать всю цепочку, которая имеет отношение к этому деянию.
Напомним, что убийство экс-депутата Верховной Рады Кивы произошло накануне в дачном посёлке в Подмосковье.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.