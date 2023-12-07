Военкор Коц не нашёл причин скорбеть из-за убийства Ильи Кивы

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный корреспондент Александр Коц высказался об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По его мнению, нет причин скорбеть из-за этого.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

Сам военкор уверен, что убийство было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью.

"У меня нет причин скорбеть по Киве, но и уподобляться незалежным "Обозревателям" и "УНИАНам" я не хочу. Пусть они на каждую нашу утрату бегают с цитатами: "А что он говорил про Крым! А что он говорил про СВО!", — заметил Коц.

При этом он обратил внимание, что самым главным в этой истории является то, что убийство было совершенно на территории России, и оно было с политическим подтекстом. Коц уверен, что необходимо распутать всю цепочку, которая имеет отношение к этому деянию.

Напомним, что убийство экс-депутата Верховной Рады Кивы произошло накануне в дачном посёлке в Подмосковье.