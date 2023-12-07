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"Не вой": мать девочки, устроившей стрельбу, рассказала о последних словах дочери
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Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"

2:52
Происшествия

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в брянской гимназии №5, где сегодня утром школьница по имени Алина совершила стрельбу и свела счёты с жизнью. Оказывается, девочка планировала преступление несколько дней и заранее знала о своём намерении. Алина училась в этой школе с первого класса, а её сестра-двойняшка.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Мать девочек призналась, что в течение двух дней её дочь, устроившая стрельбу, была очень подавленной. У восьмого класса учёба должна была начать со второго урока — биологии. Алина опоздала на несколько минут. Скорее всего, за это время она приготовила ружьё, предполагает её мать. Завуч школы заметила, что Алина несла объёмный пакет, когда она проходила по коридору.

Девочка вошла в класс, когда учительница биологии раздала тетрадки. Она не целилась в кого-то конкретно, а вела огонь достаточно хаотично, но стреляла именно в людей. Несколько ребят бросились врассыпную. Те, кто упал, отделались достаточно лёгкими ранениями — например, одна пострадавшая получила травму ноги. Наиболее тяжёлые ранения у мальчика, который был на ногах. Он получил выстрелы в руку и туловище.

Как утверждает классный руководитель Алины, учительница химии Людмила Жирешонкова, девочка была очень замкнутой.

"Она даже чересчур тихая", — пояснила педагог.

Также женщина рассказала, что два месяца назад у Алины произошёл конфликт с другими девочками из класса. Состоялась встреча с родителями. Оказалось, что более активные девочки конфликтовали с менее активной — Алиной. Тогда педагог объяснила, что надо уметь договариваться. После этого девочки стали нормально общаться, передаёт "МК". 

Также удалось выяснить, как прошло утро Алины в семье. Она не стала завтракать, что удивило её мать. Женщина заметила, что последние два дня дочь была сама не своя.

"Почти не разговаривала, на вопросы не отвечала. Но она вообще очень молчаливая", — пояснила мать.

Перед уходом Алина сказала матери всего два слова: "Не вой". Женщина не поняла, что дочь имела ввиду. Видимо, имелось ввиду, что мама будет плакать, когда узнает о случившемся. Менее чем через час после этого произошла трагедия.

При этом в школе говорят, что семья всегда была на хорошем счету. Отец Алины работает в службе безопасности брянского пивного завода. У него девочка и позаимствовала ружье, из которого расстреляла одноклассников.

Ранее сообщалось, что в школе отсутствовали системы видеонаблюдения и турникеты.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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