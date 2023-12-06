Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На трассе Краснодар — Верхнебаканский столкнулись два грузовика и автобус.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В 20:30 КамАЗ столкнулся автобусом Mercedes, который ехал перед грузовиком в попутном направлении. Иномарка после удара оказалась на встречной полосе, где в этот момент на скорости ехала фура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации издания, в аварии погибли пять человек, среди которых водитель Mercedes и его пассажиры. В больнице оказались водители обоих грузовиков.