Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
60-летний педофил заключён под стражу в Нижегородской области
Гастроэнтеролог рассказал о последствиях употребления чеснока, перца и алкоголя
В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии
Эксперты утверждают, что "табличка с проклятиями" с древнейшим еврейским именем бога на самом деле является рыболовным грузом
20 человек устроили драку в Москве
В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*
Спустя год после смерти матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей
Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города
Византийская золотая монета с "лицом Иисуса" найдена металлоискателем в Норвегии

Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

0:37
Происшествия

На трассе Краснодар — Верхнебаканский столкнулись два грузовика и автобус.

Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В 20:30 КамАЗ столкнулся автобусом Mercedes, который ехал перед грузовиком в попутном направлении. Иномарка после удара оказалась на встречной полосе, где в этот момент на скорости ехала фура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации издания, в аварии погибли пять человек, среди которых водитель Mercedes и его пассажиры. В больнице оказались водители обоих грузовиков.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Последние материалы
Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии
Эксперты утверждают, что "табличка с проклятиями" с древнейшим еврейским именем бога на самом деле является рыболовным грузом
20 человек устроили драку в Москве
В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*
Спустя год после смерти матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей
Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города
Византийская золотая монета с "лицом Иисуса" найдена металлоискателем в Норвегии
В Минусинском районе обнаружили новый очаг болезни скота
В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без отопления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников