На трассе Краснодар — Верхнебаканский столкнулись два грузовика и автобус.
В 20:30 КамАЗ столкнулся автобусом Mercedes, который ехал перед грузовиком в попутном направлении. Иномарка после удара оказалась на встречной полосе, где в этот момент на скорости ехала фура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По информации издания, в аварии погибли пять человек, среди которых водитель Mercedes и его пассажиры. В больнице оказались водители обоих грузовиков.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.