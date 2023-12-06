Спустя год после смерти матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Собственник жилья в Екатеринбурге получил выставленный счет на миллион рублей за услуги управляющей компании. В его собственности находится квартира, общей площадью 18 квадратных метров. Представитель ТСЖ на Мельникова сообщил, что с этим мужчиной проходил суд в 2017 году.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Также отмечено, что во время судебных разбирательств интересы мужчины представляла его супруга Алина по доверенности. Однако, на тот момент свекровь, от имени которой действовала Алина, была уже год мертва.

В итоге суд принял сторону ТСЖ, но исполнение судебного приказа о взыскании долга со стороны приставов затянулось на несколько лет. В 2023 году стало известно, что взыскать долг с умершего человека не представляется возможным.

Алина высказала мнение, считая, что ТСЖ действовали пассивно и проявили халатность. Она также утверждает, что в течение 2019 года в доме имело место протечка крыши, сообщает tagilcity.ru.

Стороны подают взаимные претензии, считая начисление задолженности незаконным. Алина выражает надежду на скорое разрешение судебного вопроса, после чего будет возможность подробно рассказать об деятельности ТСЖ.