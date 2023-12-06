Сбежавшая к жениху в Калмыкию 14-летняя девочка нашлась

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьница из Ставропольского края, которая ради того, чтобы выйти замуж, убежала из дома и сама уехала к потенциальному суженому в Калмыкию, нашлась.

Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Об этом рассказали представители ГУ МВД по региону.

"В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 14-летняя школьница начала переписываться по интернету с молодым человеком, живущим в Калмыкии. После общения по Сети девочка приняла решение приехать к возлюбленному и сыграть с ним свадьбу.

О своём решении девочка сообщила маме в телефонном разговоре уже после того, как сбежала из дома. Несмотря на просьбы дочери не пытаться её искать, мама девочки подключила к поискам полицию.