Школьница из Ставропольского края, которая ради того, чтобы выйти замуж, убежала из дома и сама уехала к потенциальному суженому в Калмыкию, нашлась.
Об этом рассказали представители ГУ МВД по региону.
"В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что 14-летняя школьница начала переписываться по интернету с молодым человеком, живущим в Калмыкии. После общения по Сети девочка приняла решение приехать к возлюбленному и сыграть с ним свадьбу.
О своём решении девочка сообщила маме в телефонном разговоре уже после того, как сбежала из дома. Несмотря на просьбы дочери не пытаться её искать, мама девочки подключила к поискам полицию.
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