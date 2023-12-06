Экс-боец "Азова*" получил 6 лет колонии за сбыт наркотиков в Петербурге

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор бывшему гражданину Украины Александру Мацегоре, участнику националистического полка "Азов*", осужденному за распространение наркотиков. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона РИА Новости.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Мацегоре признан виновным по статье 228.1 часть 2 Уголовного кодекса РФ (незаконная торговля наркотиками), ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима", — подчеркнул источник.

По словам собеседника агентства, до 2020 года Мацегора был гражданином Украины и активным членом украинских фанатских группировок.

"В 2015 году он прошел военную подготовку в полку "Азов*" и долгое время состоял в "гражданском корпусе" этой организации, занимаясь пропагандой", — добавил источник.

Позднее он перебрался в Россию, где учился в учебном заведении, но был исключен за неуспеваемость.

Согласно следствию, Мацегора организовал группу, занимавшуюся сбытом наркотиков в Санкт-Петербурге. Его задержали в октябре 2022 года во время совершения преступления.

* Запрещенная в России террористическая организация.