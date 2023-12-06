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Пьяные инспекторы ГИБДД столкнулись друг с другом и скрыли ДТП

1:10
Происшествия

В Краснодаре двое сотрудников ГИБДД, находившихся в нетрезвом состоянии, управляли автомобилями по городу и столкнулись в результате ДТП, пытаясь утаить произошедшее от руководства. Об этом сообщает информационный канал Kub Mash в Telegram.

Пьяные инспекторы ГИБДД столкнулись друг с другом и скрыли ДТП
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным канала, два лейтенанта полиции, управляя автомобилями Toyota и Audi Q5, передвигались по ночным улицам города и столкнулись при выполнении разворота на улице Красных Партизан. Опасаясь возможных последствий, инспекторы ГИБДД решили не вызывать своих коллег для оформления аварии и разъехались.

Однако информация об инциденте стала известна в полиции. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у 35-летнего и 28-летнего инспекторов был закреплен один и тот же патрульный автомобиль. Несколько дней до столкновения Toyota и Audi под управлением инспекторов служебное транспортное средство было обнаружено разбитым на улице Вавилова. О санкциях, примененных к полицейским в результате расследования, не сообщается.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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