Пьяные инспекторы ГИБДД столкнулись друг с другом и скрыли ДТП

В Краснодаре двое сотрудников ГИБДД, находившихся в нетрезвом состоянии, управляли автомобилями по городу и столкнулись в результате ДТП, пытаясь утаить произошедшее от руководства. Об этом сообщает информационный канал Kub Mash в Telegram.
По данным канала, два лейтенанта полиции, управляя автомобилями Toyota и Audi Q5, передвигались по ночным улицам города и столкнулись при выполнении разворота на улице Красных Партизан. Опасаясь возможных последствий, инспекторы ГИБДД решили не вызывать своих коллег для оформления аварии и разъехались.
Однако информация об инциденте стала известна в полиции. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у 35-летнего и 28-летнего инспекторов был закреплен один и тот же патрульный автомобиль. Несколько дней до столкновения Toyota и Audi под управлением инспекторов служебное транспортное средство было обнаружено разбитым на улице Вавилова. О санкциях, примененных к полицейским в результате расследования, не сообщается.
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