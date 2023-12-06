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После исчезновения рыбаков из Ростова над водой появился светящийся шар

1:13
Происшествия

В районе Ростова был замечен светящийся шар после исчезновения двух рыбаков рядом с их лодкой. Об этом сообщает портал Life, ссылаясь на информацию из Telegram-канала Shot.

После исчезновения рыбаков из Ростова над водой появился светящийся шар
Фото: openverse by fotografar is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным из Telegram-канала, инцидент произошел 1 декабря. Два рыбака отправились на рыбалку на реке Дон, но не вернулись домой.

Сообщается, что один из рыбаков позвонил своей супруге и сообщил, что они направляются домой. После этого связь с мужчинами была потеряна. Родные сами начали поиски, но обнаружили лишь перевернутую лодку, весло на противоположном берегу и сапоги пропавших чуть выше по течению.

На записях камер, установленных на соседней базе отдыха, видно, как через 14 минут после последнего звонка одного из мужчин своей супруге рядом с лодкой мелькнул неопознанный объект в форме светящегося шара. При этом лодка оставалась на воде, но рыбаков на ней не было.

По словам родственников, мужчины занимались рыбалкой на этом месте уже около 25 лет. Экстренные службы провели осмотр дна водоема, но рыбаков там не обнаружили.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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