В Ростовской области от онкологии людей лечила врач с купленным дипломом

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области был вынесен приговор местной жительнице, которая приобрела диплом и фальшивые документы, чтобы устроиться на работу врачом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Наталья Умиева планировала принять должность врача-онколога в "Центральной районной больнице" в Дубовском районе, не обладая необходимым высшим образованием. Вместо этого она купила диплом, утверждая, что прошла обучение в медицинском вузе, и получила поддельное удостоверение о прохождении ординатуры.

Устроившись на работу, Умиева была уволена вскоре. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, и теперь суд вынес приговор, сообщает rostovgazeta.ru.

"Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Осужденной запрещено покидать Дубовский район без согласия специализированного государственного органа", — говорится в сообщении.