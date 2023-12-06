В Ростовской области от онкологии людей лечила врач с купленным дипломом

В Ростовской области был вынесен приговор местной жительнице, которая приобрела диплом и фальшивые документы, чтобы устроиться на работу врачом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Наталья Умиева планировала принять должность врача-онколога в "Центральной районной больнице" в Дубовском районе, не обладая необходимым высшим образованием. Вместо этого она купила диплом, утверждая, что прошла обучение в медицинском вузе, и получила поддельное удостоверение о прохождении ординатуры.
Устроившись на работу, Умиева была уволена вскоре. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, и теперь суд вынес приговор, сообщает rostovgazeta.ru.
"Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Осужденной запрещено покидать Дубовский район без согласия специализированного государственного органа", — говорится в сообщении.
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