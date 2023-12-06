Школьница из Ставрополья убежала к жениху в Калмыкию

Школьница из Ставропольского края решила сбежать из дома, чтобы встретиться со своим возлюбленным в Калмыкии, сообщает gazeta.ru.
Девушка исчезла из своего дома в селе Кочубеевское, и ее мать первой подняла тревогу. Матери удалось связаться с дочерью, которая рассказала, что уехала из Ставрополья к своему жениху в Калмыкию, с которым познакомилась в интернете.
После этого мать подростка обратилась в полицию, чтобы начать поиск "беглой невесты". Девушка успела сообщить своим родственникам, что уже готовится к свадьбе.
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