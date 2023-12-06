Пожар в "Атлантикс Сити": застройщик назвал причины возгорания

1:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представитель застройщика жилого комплекса "Атлантикс Сити", который вспыхнул во Владивостоке, раскрыл предварительные причины возгорания. Он успокоил горожан, подчеркнув отсутствие пострадавших и заверив, что ситуация не настолько страшна, как могло показаться из-за чёрного дыма.

Фото: openverse.org by Jason O'Halloran is licensed under CC BY-SA 2.0.

Массивный столб черного дыма, видимый над Владивостоком сегодня днем, привлек внимание всех местных жителей. Соцсети быстро заполнились сообщениями о том, что причиной происшествия стал пожар в элитном жилом комплексе "Атлантикс Сити".

Представитель застройщика заявил, что на самом деле ситуация не настолько критична. Он также пояснил, что могло стать инициатором пожара, а именно то, что воспламенилось:

"Пожар охватил площадку перед башнями — крышу стилобата. Изготовленный из материала 'Техноплекс', он был вовлечен в пламя. Вероятно, причиной пожара стал взорвавшийся баллон. Произошедшее не повлияет на ход строительства. Мы тщательно расследуем инцидент, и виновные будут привлечены к ответственности", — прокомментировали в компании.

На данный момент огонь потушен и локализован. На месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры и других служб.

МЧС также представило свою версию произошедшего:

"Поступило сообщение о возгорании на парковке строящегося многоквартирного дома на Океанском проспекте во Владивостоке. Спустя несколько минут на место выехали пожарные. При их прибытии горели стройматериалы на парковке, издались чёрный дым. В настоящее время идет тушение пожара, охватившего площадь около 100 кв. м. В процессе тушения задействованы 5 пожарных машин и 19 человек", — сообщили из ведомства.