Пожар в "Атлантикс Сити": застройщик назвал причины возгорания

Представитель застройщика жилого комплекса "Атлантикс Сити", который вспыхнул во Владивостоке, раскрыл предварительные причины возгорания. Он успокоил горожан, подчеркнув отсутствие пострадавших и заверив, что ситуация не настолько страшна, как могло показаться из-за чёрного дыма.
Массивный столб черного дыма, видимый над Владивостоком сегодня днем, привлек внимание всех местных жителей. Соцсети быстро заполнились сообщениями о том, что причиной происшествия стал пожар в элитном жилом комплексе "Атлантикс Сити".
Представитель застройщика заявил, что на самом деле ситуация не настолько критична. Он также пояснил, что могло стать инициатором пожара, а именно то, что воспламенилось:
"Пожар охватил площадку перед башнями — крышу стилобата. Изготовленный из материала 'Техноплекс', он был вовлечен в пламя. Вероятно, причиной пожара стал взорвавшийся баллон. Произошедшее не повлияет на ход строительства. Мы тщательно расследуем инцидент, и виновные будут привлечены к ответственности", — прокомментировали в компании.
На данный момент огонь потушен и локализован. На месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры и других служб.
МЧС также представило свою версию произошедшего:
"Поступило сообщение о возгорании на парковке строящегося многоквартирного дома на Океанском проспекте во Владивостоке. Спустя несколько минут на место выехали пожарные. При их прибытии горели стройматериалы на парковке, издались чёрный дым. В настоящее время идет тушение пожара, охватившего площадь около 100 кв. м. В процессе тушения задействованы 5 пожарных машин и 19 человек", — сообщили из ведомства.
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