На Багамах акула растерзала жительницу США после свадьбы

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американка погибла на Багамских островах на следующий день после церемонии бракосочетания.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Об инциденте пишет РЕН. ТВ со ссылкой на WCVB-TV

По информации издания, на Багамах 44-летняя женщина отдыхала со своим супругом и родными. В тот злополучный день она каталась падлборде. В 1,5 км от берега на американку напала акула.

К растерзанной туристке поспешил спасатель, он даже попытался оказать ей первую помощь, но все старания оказались безрезультатными.