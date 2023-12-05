Американка погибла на Багамских островах на следующий день после церемонии бракосочетания.
Об инциденте пишет РЕН. ТВ со ссылкой на WCVB-TV
По информации издания, на Багамах 44-летняя женщина отдыхала со своим супругом и родными. В тот злополучный день она каталась падлборде. В 1,5 км от берега на американку напала акула.
К растерзанной туристке поспешил спасатель, он даже попытался оказать ей первую помощь, но все старания оказались безрезультатными.
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