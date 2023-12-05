Мужчина расправился с 5-летним сыном сожительницы и отправился в колонию строгого режима.
По информации СУ СК по Тульской области, мужчина жил с матерью ребёнка в Богородицком районе. В октябре прошлого года родительнице пришлось покинуть семью на неделю. На это время мальчик остался под присмотром сожителя женщины.
Устав от детских шалостей, отчим избил пасынка и уснул, однако средь ночи обнаружил, что ребёнок не дышит.
Чтобы скрыть свою причастность к гибели мальчика, мужчина обмотал его тело пледом и закопал в лесу.
Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 17 лет.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.