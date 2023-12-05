За убийство непослушного пасынка мужчина получил срок в Тульской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина расправился с 5-летним сыном сожительницы и отправился в колонию строгого режима.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации СУ СК по Тульской области, мужчина жил с матерью ребёнка в Богородицком районе. В октябре прошлого года родительнице пришлось покинуть семью на неделю. На это время мальчик остался под присмотром сожителя женщины.

Устав от детских шалостей, отчим избил пасынка и уснул, однако средь ночи обнаружил, что ребёнок не дышит.

Чтобы скрыть свою причастность к гибели мальчика, мужчина обмотал его тело пледом и закопал в лесу.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 17 лет.