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Падение с моста в реку: суд наказал черных риелторов за издевательства над омичами

1:07
Происшествия

Судебное расследование выявило, что руководитель риэлторской фирмы и его сообщники в Омске с 2017 по 2020 год применяли махинации, подыскивая объявления о приобретении долей в квартирах и домах по низким ценам.

Они заключали договоры дарения микродолей, создавали для владельцев невыносимые условия проживания, в том числе прибегали к угрозам и физическому насилию.

Как сообщает gorod55.ru, это приводило к вынужденной продаже долей по минимальным ценам или выкупу у черных риелторов по завышенным тарифам. В результате этих махинаций 12 потерпевших понесли ущерб более 6,5 млн рублей.

Суд приговорил лидера и наиболее активного участника группы к длительному лишению свободы, а остальных участников к тюремным срокам от 3 лет 6 месяцев. Суд также обязал компенсировать потерпевшим моральный вред на сумму около 1,7 млн рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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