Возле школы в Башкирии произошел взрыв

В Аскинском районе Башкирии произошел взрыв в школьной котельной, что привело к полной потере отопления в учебном заведении. Погиб работник, занимавшийся обслуживанием котла.
По информации прокуратуры, инцидент произошел сегодня утром в одном из двух котлов. Взрыв вызвал разрушение части здания и стал причиной смерти оператора котельной, 51-летнего мужчины. После доставки в больницу он скончался, как сообщили в МЧС.
На место происшествия прибыли специализированные службы и правоохранительные органы. Планируется провести проверку соблюдения правил промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.
Из-за разрушения котельной школа осталась без отопления, и на данный момент в рабочем состоянии остался только один котел. В связи с этим занятия отменены, и детей отпустили домой. По информации прокуратуры, восстановление подачи тепла планируется к вечеру, сообщает mkset.ru.
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