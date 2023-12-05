В России убитый айтишник собирался покинуть страну из-за частичной мобилизации

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На судебном заседании в Волгограде раскрыты детали жизни и планов убитого айтишника Зюзина. Согласно информации из материалов дела, он готовился к отъезду из страны из-за частичной мобилизации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Перед нападением Зюзин продал имущество, включая игровую приставку. Защитники утверждают, что убийство было спонтанным и безрассудным, поскольку айтишник уже вывел большую часть денег.

Как сообщает novostivolgograda.ru, адвокаты высказывают предположение, что убийство было излишним, учитывая, что у Зюзина не было намерения подавать заявление, и у него уже была значительная сумма денег на счету.