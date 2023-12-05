Во двор к жителю Белгорода забрёл олень

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Белгороде и его окрестностях стали зафиксированы несколько необычных визитов лесных обитателей. Местный житель из Губкина заметил оленя, который забрёл в его двор.

Это уже не первый случай, когда жители Белгородской области сталкиваются с дикой природой в своем окружении.

Как сообщает bel.ru, в ноябре были замечены верблюды, олень, а также лось и лисица, несущая мёртвую кошку. Фотографии этих необычных встреч активно обсуждаются в социальных сетях.