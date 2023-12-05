В городе Белгороде и его окрестностях стали зафиксированы несколько необычных визитов лесных обитателей. Местный житель из Губкина заметил оленя, который забрёл в его двор.
Это уже не первый случай, когда жители Белгородской области сталкиваются с дикой природой в своем окружении.
Как сообщает bel.ru, в ноябре были замечены верблюды, олень, а также лось и лисица, несущая мёртвую кошку. Фотографии этих необычных встреч активно обсуждаются в социальных сетях.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.