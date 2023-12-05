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К 12 годам колонии приговорили педофила из ХМАО в Челябинске

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Происшествия

В Челябинске вынесли приговор мужчине из ХМАО, обвиняемому в совращении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного суда. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

К 12 годам колонии приговорили педофила из ХМАО в Челябинске
Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Мужчину признали виновным, и после объединения неотбытой части предыдущего дополнительного наказания ему окончательно назначили наказание.

Также отметили, что в качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься работой, связанной с детьми в различных учреждениях в течение шести лет. Его также лишили права управления автомобилем на два с половиной года, сообщает kursdela.biz.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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