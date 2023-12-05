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В УМВД Орловской области женщине из ДНР исправили несуществующую дату рождения в документах

1:14
Происшествия

В управлении по вопросам миграции УМВД по Орловской области при получении российского паспорта прибывшей из ДНР женщине была исправлена дата рождения, которой вообще не существовало в календаре.

В УМВД Орловской области женщине из ДНР исправили несуществующую дату рождения в документах
Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как рассказали сотрудники пресс-службы УМВД России по региону, женщина, которая ранее проживала в ДНР, в конце 2022 года приехала в Орловскую область из-за ведущихся на её родине боевых действий.

"При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953 году — году ее рождения — в феврале было всего 28 дней", — рассказали в ведомстве.

Чтобы решить проблему с датой рождения, жительница ДНР была вынуждена запросить внесения изменений в актовую запись о рождении через суд, добавили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве добавили, что помогли гражданке РФ выправить новые документы. После того, как решение суда было получено, женщина смогла получить новое свидетельство о рождении, а после него и новый российский паспорт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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