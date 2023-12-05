В УМВД Орловской области женщине из ДНР исправили несуществующую дату рождения в документах

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В управлении по вопросам миграции УМВД по Орловской области при получении российского паспорта прибывшей из ДНР женщине была исправлена дата рождения, которой вообще не существовало в календаре.

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Как рассказали сотрудники пресс-службы УМВД России по региону, женщина, которая ранее проживала в ДНР, в конце 2022 года приехала в Орловскую область из-за ведущихся на её родине боевых действий.

"При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953 году — году ее рождения — в феврале было всего 28 дней", — рассказали в ведомстве.

Чтобы решить проблему с датой рождения, жительница ДНР была вынуждена запросить внесения изменений в актовую запись о рождении через суд, добавили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве добавили, что помогли гражданке РФ выправить новые документы. После того, как решение суда было получено, женщина смогла получить новое свидетельство о рождении, а после него и новый российский паспорт.