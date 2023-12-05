Бывший режиссер "Ералаша", отбывавший срок за педофилию, отправился на СВО

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экс-режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий, отбывавший шестилетний срок в колонии за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, отправился в Украину для участия в военных действиях. Об этом стало известно журналистам издания MSK1.RU после разговора с сестрой режиссёра.

Фото: openverse.org by brian.ch is licensed under CC BY 2.0.

В начале ноября на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Белостоцкий объявил о заключении контракта на участие в военных действиях в Украине. В своем посте он написал:

"Моя цель – вернуть возможность моей матери и моим близким гордиться мной. Я стремлюсь ответить тем, кто отправил меня за решётку, не словами, а своими поступками. Это также ответ тем, кто пятнал моё имя и позорил честь моей семьи. Я желаю продемонстрировать государству, что его решение списать меня было напрасным".

Белостоцкого арестовали в ноябре 2020 года. Суд установил, что в 2018 году в своей московской квартире он осуществил действия сексуального характера с подростком, находившимся в беспомощном состоянии и не осознававшем характер совершаемых с ним действий. Заявление на режиссёра написал один из его бывших актёров. В результате Илье Белостоцкому было назначено 14 лет лишения свободы. Позднее наказание смягчили до 6,5 лет.

Экс-режиссёру "Ералаша" предстояло отсидеть еще 4,5 года.