В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

Полиция Гонконга арестовала троих подозреваемых в организации похищения грузовика с iPhone стоимостью 28 миллионов гонконгских долларов ($3,6 миллиона).
По предварительной версии, подозреваемые устроили вымышленное ограбление, чтобы похитить перевозимый ими груз. Двое мужчин сообщили полиции, что вооруженные ножами грабители заставили их ехать в отдаленный район, где похитили ящики с телефонами.
Однако полиция пришла к выводу, что сотрудники транспортной компании подстроили ограбление для кражи телефонов. Трое задержанных, в возрасте 22, 30 и 34 лет, являются жителями Гонконга.
Полиция расследует местонахождение пропавших телефонов и не исключает дополнительных арестов.
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