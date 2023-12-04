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В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

0:51
Происшествия

Полиция Гонконга арестовала троих подозреваемых в организации похищения грузовика с iPhone стоимостью 28 миллионов гонконгских долларов ($3,6 миллиона).

В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью ,6 млн
Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

По предварительной версии, подозреваемые устроили вымышленное ограбление, чтобы похитить перевозимый ими груз. Двое мужчин сообщили полиции, что вооруженные ножами грабители заставили их ехать в отдаленный район, где похитили ящики с телефонами.

Однако полиция пришла к выводу, что сотрудники транспортной компании подстроили ограбление для кражи телефонов. Трое задержанных, в возрасте 22, 30 и 34 лет, являются жителями Гонконга.

Полиция расследует местонахождение пропавших телефонов и не исключает дополнительных арестов.

КАК ВОРЫ КРАДУТ ВАШ ТЕЛЕФОН ЗА 0.2 СЕКУНДЫ / кража телефонов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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