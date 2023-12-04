Уголовные дела уничтожил пожар в отделе полиции по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.
Инцидент произошёл в одном из кабинетов отделения в понедельник днём. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации новостного ресурса, сгорели 10 уголовных дел, которые хранились в металлическом сейфе. Также огонь повредил мебель и офисную технику.
Уточняется, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.
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