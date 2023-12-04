Сейф с уголовными делами сгорел в отделе дознания полиции Петербурга

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовные дела уничтожил пожар в отделе полиции по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.

Фото: facenook.com/ МЧС России

Инцидент произошёл в одном из кабинетов отделения в понедельник днём. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации новостного ресурса, сгорели 10 уголовных дел, которые хранились в металлическом сейфе. Также огонь повредил мебель и офисную технику.

Уточняется, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.