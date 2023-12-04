В Белгородской области закрыли на карантин 50 школьных классов

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На совещании, проведенном министром здравоохранения Андреем Иконниковым, было отмечено, что уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 превышает установленный порог, однако остается ниже среднероссийского уровня.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

По информации министра образования, в учебных заведениях находятся на карантине 50 школьных классов и 7 групп в детских садах.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин отметил, что данная ситуация является некритичной. Прирост заболевших детей ОРВИ и гриппом невелик, а случаев COVID-19 не наблюдается.

В связи с тем, что школы играют ключевую роль в распространении заболеваний, Иконников подчеркнул принимаемые меры на их базе. Медицинский персонал осуществляет мониторинг заболевших, ежедневно проводится фильтрация и температурный контроль учащихся, чтобы предотвратить появление больных на занятиях. Помещения проветриваются каждые два часа, сообщает bel.ru.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отметил случаи, когда родители с небольшими признаками ОРВИ посылают детей в школу, добавив, что в таких ситуациях детей отправляют домой.

Напомним, на прошлой неделе в регионе был зафиксирован прирост случаев заболевания коронавирусом. Согласно данным оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря число заболевших превысило 500 человек.

ГТРК Белгород - В Белгородской области ряд школ и детсадов закрылись на карантин