В Иванове пенсионер сбил на "зебре" женщину с ребёнком

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина и её малолетний сын едва не погибли под колёсами иномарки в Ивановской области.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации регионального МВД, инцидент произошёл в областном центре на улице Шубиных.

65-летний мужчина на Nissan X-Trail проезжал по пешеходному переходу и на скорости сбил женщину и её 5-летнего сына.

"Мальчика женщина везла на санках и переходила проезжую часть по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили в ведомстве.

Ребёнка в лечебное учреждение отвёз очевидец, а мать в больницу доставили на машине скорой помощи.