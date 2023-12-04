Женщина и её малолетний сын едва не погибли под колёсами иномарки в Ивановской области.
По информации регионального МВД, инцидент произошёл в областном центре на улице Шубиных.
65-летний мужчина на Nissan X-Trail проезжал по пешеходному переходу и на скорости сбил женщину и её 5-летнего сына.
"Мальчика женщина везла на санках и переходила проезжую часть по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили в ведомстве.
Ребёнка в лечебное учреждение отвёз очевидец, а мать в больницу доставили на машине скорой помощи.
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