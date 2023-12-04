В Москве в сугробе нашли тело замёрзшего два дня назад мужчины

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 43-летний уроженец Ставрополья насмерть замёрз на улице.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Труп мужчины в сугробе через два дня после его смерти заметила пассажирка автобуса. Об этом пишет ИА Регнум.

По информации источника агентства, тело лежало в 30 метрах от обочины. Погибший при жизни успел расстегнуть куртку и наполовину стянуть с себя свитер. Подобные действия свидетельствуют о том, что мужчина попросту замёрз.

Специалисты заявляют, что несмотря на холод, жертвам переохлаждения становится жарко, и они всегда пытаются снять с себя одежду.