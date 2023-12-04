В Бугульме врачи подрались во время операции

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Врач и завотделением Бугульминской ЦРБ устроили драку в операционной прямо над пациентом. Шокирующую историю трёхлетней давности рассказал в понедельник телеграм-канал Mash Iptash.

Фото: Adobe Stock

Хирург Андрей Кормилин и его непосредственный начальник Батырбай Балтаев враждуют давно. В тот роковой день им предстояло зашивать пациенту лопнувший желудок. По словам Кормилина, Балтаев не хотел, чтобы он делал с ним эту операцию. Поэтому он потребовал, чтобы коллегу заменили другим специалистом, а в ответ на выраженное матом несогласие ударил оппонента. Завязалась потасовка, в ходе которой над разрезанным бедолагой летали хирургические инструменты. Больной остался жив, а хирургу пришлось перевязывать голову. Другая драка произошла три месяца назад — эскулапы повздорили по поводу оформления истории болезни одного из пациентов.

Заведующий считает виноватым в конфликте Андрея Анатольевича — мол, неадекватно реагирует на претензии по работе: "Он не может себе держать руки, идёт рабочий процесс, а он взял, меня ударил".

Причём нарекания вполне справедливые, уверен Балтаев. "Вот пока он работал, человека три осталось … без яичка. Да, вот он их там отправил домой — там у тебя орхит, а у них перекрут. Яйца уже неживые!" — привёл пример он.