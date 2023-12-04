Украинский шпион задержан в ЛНР

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следствием установлено, что житель ЛНР оказывал содействие ВСУ, собирая сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств.

Фото: http:// nac.gov.ru

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов", - сказали в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан. Ведётся следствие.

Ранее в Воронеже задержали местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами, он планировал устроить теракт в военкомате.